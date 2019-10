Het Rembrandt-jaar is nog lang niet klaar

Het is vrijdag precies 350 jaar geleden dat Rembrandt van Rijn overleed. De Westerkerk in Amsterdam memoreert de sterfdag vrijdagavond met een speciaal, eenmalig concert met muziek uit Rembrandts tijd. Het vaste orkest dat de maandelijkse cantatediensten in de Westerkerk uitvoert, Ensemble ‘t Kabinet, speelt werken van onder anderen Antonio Bertali en Dietrich Buxtehude. Rembrandt werd begraven in een gehuurd, vermoedelijk na twintig jaar geruimd graf op een niet meer te achterhalen plek in de Westerkerk.

Sinds prinses Beatrix eind januari het themajaar Rembrandt & de Gouden Eeuw opende, is er al een stoet van tentoonstellingen, evenementen, publicaties en uitzendingen over de kunstenaar aan het publiek voorbijgetrokken. Die stroom is nog lang niet ten einde.

Zo moet museum De Lakenhal in Leiden, de stad waar het genie op 15 juli 1606 ter wereld kwam, in november nog beginnen met de expositie Jonge Rembrandt - Rising Star, een overzicht van zijn vroegste werk. Ook in het buitenland wordt aangehaakt: zo opende het Wallraf-Richartz-Museum in Keulen donderdag een kleine expo van etsen. Het Duitse museum loopt met de tentoonstelling vooruit op de grote expo Inside Rembrandt 1606-1669, die op 1 november begint.

Deze week verschijnt ook een boek van de hand van Machiel Bosman: Rembrandts plan. De kunstenaar zou zijn bankroet zelf in gang hebben gezet, in de hoop daar uiteindelijk weer garen bij te spinnen, ontdekte Bosman. „Rembrandt heeft zelf op zijn faillissement aangestuurd. Veruit het grootste deel van zijn bezit is vervolgens naar zijn zoon Titus gegaan. Het zou kunnen dat het zijn bedoeling was om te hertrouwen, in welk geval hij eerst moest afrekenen met zijn zoon, die nog een erfenis van hem tegoed had, maar dat is dan niet gelukt. Wel heeft hij gebruikgemaakt van de situatie om een nabestaandenregeling te treffen voor zijn geliefde Hendrickje en hun dochter Cornelia. Hij heeft daarvoor Titus’ geld gebruikt.”

NBTC Holland Marketing schatte vooraf dat het herdenkingsjaar 600.000 mensen op de been zou brengen, van wie 250.000 uit het buitenland. Die zouden samen 175 miljoen gaan spenderen aan en tijdens hun aan Rembrandt gerelateerde bezoeken. Actuelere cijfers ontbreken nog.