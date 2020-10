Het Parool stopt tijdelijk met recenseren restaurants

De wekelijkse restaurantrecensies verdwijnen tijdelijk uit Het Parool. Nu de horeca opnieuw is gesloten als gevolg van het coronavirus stopt de krant voorlopig met de rubriek Proefwerk.

Volgens Judith Zilversmit, chef van de bijlage PS, kwamen er de afgelopen weken veel vragen van lezers binnen over de recensierubriek. „De rode draad was de vraag of we de horeca, zo zwaar getroffen door corona, nog wel de maat moesten nemen”, schrijft ze zaterdag in de krant. „Een begrijpelijke vraag. Toen de restaurants na de lockdown weer een tijd open waren, vond de redactie - natuurlijk is hierover hardvochtig gediscussieerd - dat het goed was de restaurants weer op de kaart te zetten. Maar nu de zaken opnieuw gesloten zijn, gooien wij Proefwerk voorlopig ook dicht.”

Recensent Gilles van der Loo gaat nu op zoek naar herinneringen die eten oproept.