„Het Onze Vader inspireerde tot verzet”

Het Onze Vader, dat moet een inspiratiebron zijn geweest voor de Drentse familie Kramer. „Verzet plegen was vanzelfsprekend. Zo werd Gods Naam geheiligd.”

Het fascineerde hoofdkrijgsmachtpredikant K. H. Ubels als hij erover hoorde vertellen: zijn ooms die in het gewapend verzet zaten, zijn moeder die veel Joden naar onderduikadressen bracht, koerierster van het illegale blad Trouw was en ternauwernood aan arrestatie ontsnapte. „In hun huis klonk het Onze Vader dagelijks.”

Ds. Ubels sprak er vrijdagavond over in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Een Moluks-evangelisch koor uit Barneveld zong er het Onze Vader in het Maleis.

Eerst geven mensen weer wie ze deze avond herdenken. Frank Krake noemt W. Aloserij, wiens leven hij beschreef. Aloserij zou deze avond spreken, maar overleed daags tevoren. Militair Van Thoolen herdenkt Luuk, zijn maat die in Afghanistan op een bermbom reed.

„Als de vrijheid ophoudt, verliezen de instituties van vrijheid en recht hun functie”, zegt staatsraad Donner. „We denken aan degenen die de moed hadden te doen wat nodig was, ook als hun dat het leven kon kosten.”

Noa Wildschut, kleindochter van een Joodse overlevende, realiseert zich hoe anders haar leven zou zijn als ze 70 jaar eerder was geboren.

Daan Heerma van Voss, schrijver van een essay over zijn bezoek aan Auschwitz, vertelt over zijn oudoom die Engelandvaarder was. Hij keerde terug naar Nederland en kwam in 1945 om toen een Nederlandse SS’er hem in de rug schoot. Hem en al die anderen herdenken is een erezaak, zegt Van Voss.

Intussen stroomt de Dam vol. Tegen achten legt het koningspaar de eerste krans. Pal na het trompetsignaal klinken acht klokslagen. Dan is Nederland twee minuten stil. De slachtoffers worden herdacht, 73 jaar na de capitulatie van het Duitse bewind dat zoveel ellende bracht. „De gebeurtenissen van lang geleden, ze blijven voortbestaan in ons”, zegt Gytha te Nijenhuis, de 17-jarige scholiere die in Friesland een gedichtenwedstrijd won.

Hoogbejaarden die het meemaakten komen naar voren: verzetsvrouwen, Joodse overlevenden, burgers uit toenmalig Nederlands-Indië. Elk groepje wordt vergezeld door enkele jongeren die –via een video– het oorlogsverhaal van de oudere vertellen en dan een krans leggen.

Binnenvaartschipper Gerrit Putters maakte die tijd ook mee, bewaarde herinneringen zorgvuldig in een kistje, maar erover praten viel hem moeilijk. En dus vroeg zijn kleinzoon Kim er maar niet verder naar. Als scout mocht hij op 4 mei kransen aanreiken bij de herdenking in Hardinxveld, net zoals Friese scouts en zeekadetten dat nu op de Dam doen. Kim is nu prof. dr. K. Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hij citeert Remco Campert, wiens opa de oorlog níet overleefde: „Jezelf een vraag stellen, daarmee begint verzet; en dan die vraag een ander stellen.”

Vijftig Friese en Amsterdamse kinderen leggen bloemen. Ter gedachtenis aan degenen die die bange jaren niet overleefden.