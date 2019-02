Het leven van Boeddha trekt 80.000 bezoekers

De tentoonstelling over Boeddha in De Nieuwe Kerk in Amsterdam heeft 80.000 bezoekers getrokken. De expositie is afgesloten met een volgens de makers typisch boeddhistisch gebruik: het verbranden van de tienduizenden wensen die mensen achterlieten in de wensbomen.

Het leven van Boeddha werd op 15 september geopend in aanwezigheid van de Dalai Lama. Naast het levensverhaal van Siddharta Gautama, de Boeddha, tal van eeuwenoude Boeddhabeelden en moderne kunstwerken van onder anderen Ai Weiwei en Yoko Ono waren er in de kerk ook vierhonderd drukbezochte meditatiesessies.

De twee wensbomen, knotwilgen, krijgen een plek in een Amsterdams park.