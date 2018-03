Het is hartstikke druk op de weg door de regen

De avondspits is nu al de drukste spits van het jaar tot nu toe. Regen en ongelukken zorgen voor veel vertraging voor mensen op de weg in de Randstad. Op 16 januari was de ochtendspitsfile op zijn top 860 kilometer, nu, even over 17.30 uur, staat het op de wegen al over 900 kilometer, aldus de ANWB.

Door een ongeval met twee vrachtwagens staat het verkeer stil bij Europoort. Op de A27 Breda richting Gorinchem bij Werkendam is de linkerrijstrook dicht, daar hebben automobilisten eveneens veel vertraging na een aanrijding waarbij vijf auto’s waren betrokken.