Het is een stuk vroeger druk op de weg

Het is dinsdagochtend al vroeg druk op de weg vanwege de ov-staking. Het regent ook nog eens een keer, wat belemmerend werkt. Rond 07.15 uur stond er volgens Rijkswaterstaat 170 kilometer file op de rijkswegen. Dat is "wat drukker dan anders op dit tijdstip van de dag, maar niet schrikbarend", aldus een woordvoerder. De ANWB, die het verkeer op rijkswegen en N-wegen meet, meldt rond 07.30 uur al 580 kilometer.

Met name in de randstad, omgeving Rotterdam en Den Haag, en vanuit Brabant naar de randstad (A2, A16) is het druk, aldus de ANWB. "Alle dagelijkse files zijn wat langer dan anders." Volgens de woordvoerster valt de drukte op dit moment rond Amsterdam juist wel mee.