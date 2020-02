Het is al druk op de wegen naar de wintersport

Mensen die zaterdag op weg zijn naar hun wintersportbestemming komen al snel in de file terecht. Het is zaterdagochtend al erg druk op wegen in Zuid-Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk, meldt de ANWB.

Op de Duitse A8 tussen Stuttgart en Ulm verlies je op dit moment een half uur, aldus een woordvoerster. „En tussen München en knooppunt Inntal heb je bijna anderhalf uur vertraging. Aansluitend in Oostenrijk op de B179 tussen de grens en Nassereith heeft het verkeer anderhalf uur vertraging. Het verkeer wordt daar groepsgewijs doorgelaten. Ook op de A14/S16 tussen Bludenz en Landeck heb je meer dan een uur tijdverlies.”

In Frankrijk is er de verwachte drukte ten oosten van Lyon. Op de A43 tussen Lyon en Chambéry lopen weggebruikers ruim anderhalf uur vertraging op. Wintersporters op de terugweg verliezen twee uur op de RN90 tussen Bourg St Maurice en Moûtiers. De piekuren in Frankrijk liggen tussen 10.00 en 13.00 uur. De verwachting is dat na 14.00 uur de drukte weer afneemt.