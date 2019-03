„Het gaat om wie er verantwoordelijk was”

Blij met het besluit dat er een parlementaire enquête komt over de gaswinning in Groningen, maar teleurgesteld dat de enquête pas later in gang wordt gezet. Dat is de reactie van de Groninger Bodem Beweging. Jelle van der Knoop, voorzitter, vindt het belangrijk dat nu na al die jaren, duidelijk wordt wie er verantwoordelijk was voor welk besluit. „Dat is nodig voor het vertrouwen van Groningen in Den Haag.”

Volgens hem moet ook duidelijk worden hoe de contacten liepen tussen de overheid en Shell en ExxonMobil. Hij hoopt dat boven tafel komt hoe lang betrokkenen al op de hoogte waren van de feiten over de bevingen en het beleid na de beving van 2012 bij Huizinge. Met een kracht van 3,6 was dat de zwaarste in Groningen.