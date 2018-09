„Het ergste wat je kan overkomen”

Een verschrikkelijk noodlottig ongeval, zo noemt de Brancheorganisatie Kinderopvang de dodelijke aanrijding met een elektrische bakfiets in Oss. „Zo’n tragisch ongeval is voor iedereen een zwarte dag”, aldus een woordvoerder.

Zolang nog niet duidelijk is waardoor het ongeluk is gebeurd, wil de brancheorganisatie niets zeggen over bijvoorbeeld regels en afspraken. Op zich zijn de elektrische bakfietsen toegestaan „en daar gelden normale verkeersregels voor. Kinderdagverblijven hebben protocollen en afspraken met ouders. In principe mag iedere medewerker op zo’n bakfiets rijden, getraind of ongetraind, maar normaal gesproken hebben de medewerkers er ervaring mee.”

Volgens de woordvoerder doen kinderdagverblijven „er alles aan om een veilig transport te garanderen. Vandaar dat zo’n ongeluk voor iedereen het ergste is wat je kan overkomen.”