Het Dorp: Mies was van onschatbare waarde

Zorginstelling Siza, beheerder van woongemeenschap Het Dorp bij Arnhem, reageert geschokt op het overlijden van Mies Bouwman. „Met groot verdriet hebben we kennis genomen van het overlijden van Mies Bouwman. Zij gaf haar stem aan zovelen die destijds nauwelijks werden gehoord. Mies Bouwman ging samen met de arts Arie Klapwijk voorop om ervoor te zorgen dat mensen met een handicap in Het Dorp hun eigen leven konden leiden. Haar bijdrage aan Het Dorp en Siza was en is van onschatbare waarde.”

„Ze toonde al die tijd, ruim vijftig jaar, veel belangstelling voor de ontwikkeling van bewoners en Het Dorp. Bovendien was ze een warm voorstander van verdergaande vernieuwing in de zorg. In 2016 gaf Mies Bouwman vol trots het startschot voor de oprichting van de Academy Het Dorp, het technologisch innovatiecentrum voor langdurige zorg. Ze beschouwde dit als een belangrijke volgende stap.”

Rob Hoogma, voorzitter van de Raad van Bestuur Siza: „We hebben Mies leren kennen als een fijn mens. Je wist altijd wat je aan haar had. Voor veel bewoners en medewerkers was en is zij een baken. Iedereen bij ons zal haar erg missen.”