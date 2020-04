Het devies blijft: ga er niet op uit en blijf in eigen omgeving

Het wordt dit weekeinde weer mooi lenteweer en dat nodigt opnieuw uit om er op uit te trekken. Het kabinet heeft iedereen echter wederom op het hart gedrukt thuis te blijven in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus.

Premier Mark Rutte complimenteerde eerder deze week iedereen die tijdens het afgelopen paasweekeinde netjes binnen was gebleven ondanks het lekkere weer. „Alleen op die manier houden we de situatie in de ziekenhuizen onder controle”, zei de premier. Zijn belangrijkste boodschap is en blijft: hou vol.

Op meerder plaatsen zijn ook dit weekeind de inmiddels bekende maatregelen van kracht. Parkeerplekken zijn afgesloten, handhavers worden ingezet als er zaken uit de hand lopen en de maatregelen worden weer overal zichtbaar gecommuniceerd: Loop anderhalve meter uit elkaar, sport alleen en rij niet met fietsen en motoren in groepen. En als je naar buiten wilt: doe dat dan beperkt en in de eigen omgeving.

Net zoals het afgelopen paasweekend houdt ook dit weekend de marechaussee grenstoezicht bij de grensovergangen tussen Duitsland en Nederland. Het ontmoedigingsbeleid wordt daarmee voortgezet, zo zeggen de burgemeesters van de Veiligheidsregio Limburg-Noord en de marechaussee. Het doel van het beleid is om het grensverkeer te minimaliseren.