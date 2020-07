Het Concertgebouw moet reorganiseren door coronacrisis

Het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam moet reorganiseren vanwege de financiële gevolgen van de coronacrisis. Het Concertgebouw verwacht ondanks overheidssteun een verlies te lijden van ongeveer 3,5 miljoen euro in 2020.

Als de beperkende overheidsmaatregelen als gevolg van corona ook in 2021 van kracht moeten blijven, lopen de verliezen verder op. Om de continuïteit van het gebouw veilig te stellen, ziet het Concertgebouw zich genoodzaakt „om alle kosten te verlagen, waaronder ook arbeidskosten”. Een woordvoerder kon nog niets zeggen over de omvang van de bezuiniging of het aantal arbeidsplaatsen dat mogelijk geschrapt gaat worden.

Het Concertgebouw heeft advies over de reorganisatie aangevraagd bij de ondernemingsraad. De directie van Het Concertgebouw neemt na dat uitgebrachte advies een definitief besluit over de voorgenomen maatregelen.

Het Concertgebouw trekt ruim 700.000 bezoekers per jaar en behoort tot de best bezochte concertzalen ter wereld.