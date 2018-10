„Herziening zaak bij Hoge Raad moet simpeler”

Het is „buitengewoon lastig” voor veroordeelden om bij de Hoge Raad voor elkaar te krijgen dat hun zaak wordt herzien. De criteria die hiervoor worden toegepast zijn te streng, vindt de Stichting Restore Justice. Dinsdag gaat de stichting samen met enkele deskundigen bij de Tweede Kamer pleiten voor een andere manier om een nieuw feit (‘novum’) te beoordelen.

Aanleiding voor de petitie is de zaak van de Koerd Hüseyin Baybasin, die in Nederland een levenslange gevangenisstraf uitzit. De hoogste rechter besloot in april dat hij geen nieuw proces krijgt, omdat er geen nieuwe grond zou zijn.

Bij Baybasin ging het onder meer om getapte gesprekken, waaruit zijn schuld zou blijken, maar die vervalst zouden zijn om politieke redenen van Turkije. De mogelijke manipulatie was al besproken tijdens het proces in 2002, maar pas in 2015 ontving de verdediging de originele banden.

Nieuw onderzoek wees ondeugdelijkheid van de taps aan, stelde de advocate van Baybasin, maar de Hoge Raad wijst dat argument af omdat de manipulatie al eerder aan de orde kwam. De stichting noemt dat onbegrijpelijk en meent dat de hoogste rechter de bevindingen inhoudelijk moet beoordelen.

Ook advocaat Geert-Jan Knoops maakte zich onlangs sterk voor een wijziging van de herzieningsprocedure.