Herziening gevorderd in moordzaak Rosmalen

De advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft herziening gevorderd van een oude strafzaak, waarin een man in 2007 door het gerechtshof in Den Bosch tbs met dwangverpleging kreeg opgelegd voor doodslag op zijn vriendin. Nieuw onderzoek wijst uit dat er mogelijk sprake is geweest van zelfmoord.

Het slachtoffer werd in april 2000 dood gevonden in haar flat in de wijk Hintham in Rosmalen. Haar keel bleek te zijn doorgesneden. Haar vriend werd na verloop van tijd als verdachte aangehouden. Hij heeft altijd ontkend en gezegd dat de 37-jarige vrouw zelfmoord heeft gepleegd.

De advocaat van de man, Pieter van der Kruijs, is van meet af aan overtuigd geweest van de onschuld van zijn cliënt. Na de uitspraak van het gerechtshof heeft hij diverse deskundigen het dossier laten bestuderen. In 2016 diende hij een verzoek tot nader onderzoek in, om herziening van de grond te krijgen. De resultaten van nieuw onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut ondersteunen de conclusie dat zelfmoord de meest waarschijnlijke optie is.

Van de Kruijs verwacht een oordeel van de Hoge Raad op de herzieningsvordering binnen enkele maanden.