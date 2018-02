Hervormde refo komt uit bij transgender

Voor bijna elke gemeente staat sinds zaterdag een stemhulp online. Het invullen ervan kan onverwachte adviezen opleveren over een mogelijke partijkeuze bij de raadsverkiezingen op 21 maart.

Vier stemhulpen zijn er: Stemwijzer van voorlichtingscentrum ProDemos voor 44 gemeenten, Kieskompas van VU-wetenschapper André Krouwel (33 gemeenten), Mijn Stem van onderzoeksbureau Citisens en nu.nl (64 gemeenten, waarvan er maandag 50 beschikbaar waren) en Kieswijzer, van de Persgroep, voor 220 gemeenten.

De auteur van dit artikel koos Amsterdam voor zijn test, omdat voor de hoofdstad alle vier stemhulpen beschikbaar zijn.

Van de 28 partijen die aan de verkiezingen deelnemen, leverden er 27 hun standpunten bij de Stemwijzer aan. Bij stelling 1 gaat deze Apeldoorner al nat. ”Amsterdam moet stoppen met het werven van toeristen”, luidt die. Ik zou het niet weten. Gelukkig is er de knop ”Wat vinden de partijen?”. De partijen waarop ik me oriënteer –CDA, ChristenUnie en SGP– oordelen verdeeld: CDA en CU voor, SGP tegen. Hoewel de SGP liever „museumbezoekers dan coffeeshopbezoekers” heeft en het dus ook wel een beetje met de stelling eens is. Die nuance ontbreekt: het is eens, oneens of geen van beide. Ik stem ”eens”.

Specifiek Amsterdams

Veel vragen gaat over specifiek Amsterdamse onderwerpen, zoals de groei van Schiphol, raamprostitutie en de afschaffing van de erfpacht. Maar een aantal onderwerpen is algemeen, zoals het leveren van een tegenprestatie voor een uitkering, het houden van een referendum en straatnamen die verwijzen naar de slavernij.

Na dertig vragen kun je aangeven of je bepaalde onderwerpen zwaarder wilt laten meetellen, of dat je partijen uitsluit. Dat sla ik over. Alle 27 partijen mogen meedoen, ik kom uit bij de ChristenUnie (73 procent overeenkomst), de Partij voor de Ouderen (67) en de SP (63). De partij die ik ooit als jeugdwerkadviseur diende, de SGP, komt op slechts 53 procent. Bij de tweede poging komt de Anti-Scooterpartij op 1, gelijk met de CU. Vreemd, ik heb helemaal niks tegen scooters, zolang ze maar elektrisch zijn...

Partij Samen

Bij Mijn Stem kun je met een schuifje op de balk nuances in je stellingname aangeven. Mooi is dat je de positie van vijf partijen op de balk kunt opzoeken. Lastig is dat dit pas werkt nadat je het schuifje hebt verplaatst. In deze stemhulp komt de SGP als hoogste uit (76 procent overeenkomst), daarna het CDA (73). Beide partijen zijn het vaak met elkaar eens. Partij Samen komt op 3. Tja, wie kan er tegen samen zijn?

De Kieswijzer werkt net als de Stemwijzer, behalve dan dat de onderwerpen door de lezers en redacties van de Persgroep zijn aangedragen. Resultaat: 74 procent SGP, 63 procent Partij voor de Ouderen –klopt, op 21 maart hoop ik inmiddels 55 te zijn– 52 procent voor CU, VVD en Forum voor Democratie. Mm... toch wat (te) rechts ingevuld?

Dan Kieskompas. Die onderscheidt zich in de presentatie van de uitslag. Op de x-as staat de verdeling links-rechts, op de y-as conservatief-progressief.

Nu slaat mijn verwarring toe: ik blijk links-conservatief te zijn. Op zich al een tegenstelling, maar deze hervormde refo komt uit op Queer, die voor de seksuele diversiteit opkomt en wordt geleid door een transgender. Of ik in Amsterdam zou stemmen op CU, SGP of CDA, houd ik achter de kiezen, maar –met alle respect– ik stem niet op Queer. Ondanks alle stemhulpen moet de kiezer toch vooral zelf erover nadenken welk stemhokje hij rood kleurt.

gemeenteraad.nl (voor Stemwijzer, Kieskompas en Mijn Stem) gemeentekieswijzer.nl