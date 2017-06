Hervormde gemeente Vriezenveen geschokt door raplied

Kleuters zingen het al: „Ik ben een kind van de duivel.” De kerkenraad van de hervormde gemeente in Vriezenveen is geschokt door de verhalen van ouders en leerkrachten over een lied van rapper Jebroer. De vier predikanten en negen jeugdouderlingen hebben de leden daarom een brief gestuurd.

Op de protestants-christelijke basisscholen in het dorp horen ze het nummer vaak, zegt jeugdouderling Niels Koerssen (26), initiatiefnemer van de brief. De tekst, op een melodie die lang in het hoofd blijft zitten, gaat de predikanten en jeugdouderlingen door merg en been, schrijven ze.

„Kinderen beseffen niet wat ze zingen, als ze letterlijk zeggen dat ze een kind van de duivel zijn”, denkt Koerssen. Volgens hem horen veel kinderen de hit van leeftijdsgenoten of via YouTube. „Christelijke jongeren krijgen anno 2017 sowieso alles mee wat er in de wereld gebeurt.”

Wij ontvingen vanuit onze kerk @PKNnl een brief, niet zomaar een brief maar met een 💝 voor ons als ouders en onze kinderen #top🙏✝️🔥 pic.twitter.com/Mg245ysooX — Gerjan Smelt (@gerjansmelt) June 11, 2017

De kerkenraad wijst op de hit waarin de Nederlandse rapper verwoordt dat hij een kind van de duivel is. De bijbehorende clip suggereert dat een tienerjongen met een pistool een einde aan zijn leven maakt, terwijl hij zingt: „Mama jij hoeft niet te huilen/ Feesten alsof elke dag hier mijn laatste is (...) Gooi drank en drugs over mijn kist/ Alles wat ik wou in het leven was dit.” Andere rapteksten van Jebroer zijn ronduit godslasterlijk.

Bewustwording

Vorige week viel de brief op de mat bij alle leden met kinderen tussen de 4 en de 18 jaar van de Vriezenveense PKN, die vier wijkgemeenten telt. „We willen ouders bewust maken van wat hun kind zingt.” De kerkenraad roept opvoeders ertoe op in gesprek te gaan, om kinderen aan het denken te zetten en hen weerbaar te maken. „Verbieden veroorzaakt alleen maar opstandigheid, zeker bij jongeren in de pubertijd”, licht Koerssen de toon van de brief toe. „De ervaring leert dat kinderen en tieners helemaal niet over de woorden nagedacht hebben als ouders hun vragen: Wat zeg je eigenlijk? Sommigen zeggen: Iedereen zingt het, waarom ik dan niet?”

Festival

De kerkenraad koos voor een brief om zo álle ouders te bereiken, vertelt Koerssen. Daar zat haast bij, want zaterdag treedt de 30-jarige rapper op bij een festival in Sibculo, een dorpje vlak bij Vriezenveen. Omdat daar veel jongeren heen gaan, vindt Koerssen dat de ouders vooraf op de hoogte moeten zijn.

Hij heeft niet de illusie dit soort liedjes met de brief uit de wereld te bannen. „Wat we willen bereiken is dat ouders zich bewust worden van wat er speelt en het gesprek aangaan met hun kinderen.”

Christenen verontrust over lied rapper

Vanuit de gemeente komen positieve reacties. „Ouders zijn heel blij dat we als kerk stelling nemen en hen op de hoogte brengen.” Op sociale media wordt het bericht juist belachelijk gemaakt. „Dat laat zien dat het er niet makkelijker op wordt om uit te komen voor waar we voor staan. Toch is het belangrijk om als christen een tegengeluid te laten horen. Onze boodschap, het Evangelie, is van wezenlijk belang, ook voor onze kinderen.”