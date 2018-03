Hertelling Veenendaal: geen wijziging uitslag

De SGP krijgt er in Veenendaal geen zetel in de gemeenteraad bij. De hertelling woensdag van de stemmen van de verkiezingen bevestigt de eerder vastgestelde zetelverdeling.

De SGP en de PvdA kregen volgens de hertelling exact hetzelfde aantal stemmen als bij de eerdere telling op de verkiezingsdag was vastgesteld. Het centraal stembureau wees de zevende en laatste restzetel dan ook onveranderd toe aan de PvdA.

“Aan alle onduidelijkheid is nu een ende gekomen”, reageerde SGP-fractievoorzitter Both tijdens een extra raadsvergadering. De SGP had dinsdagavond om de hertelling gevraagd omdat bij de toedeling van de laatste restzetel er maar één stem verschil was tussen de SGP en de PvdA.

“De kiezers hebben gesproken, de stemmen zijn zeer zorgvuldig geteld”, aldus Both, die de PvdA dankte voor haar opstelling. Ondanks dat deze partij haar enige raadszetel dreigde te verliezen, stemde ze met de hertelling in. Both feliciteerde de PvdA met de behouden zetel.

“Elke stem telt. Dat blijkt ook nu weer, nu het op maar één zetel aankomt”, merkte SP-raadslid Jan Breur op. “Hopelijk is dat voor iedereen het signaal om toch vooral van het stemrecht gebruik te maken.”

Vorige week woensdag werden 30.769 stemmen uitgebracht in Veenendaal. Burgemeester Piet Zoon, voorzitter van het centraal stembureau, maakte woensdag het hertellen van dichtbij mee. Hij constateerde dat er secuur is gewerkt. “Het klinkt misschien vreemd, maar de hertelling was een plezierig proces. Er was saamhorigheid onder de hertellers, circa 100 ambtenaren van de gemeente. Iedereen snapte het belang van zorgvuldigheid. Ik ben blij dat we na een dag hertellen kunnen concluderen dat ook de eerste telling zorgvuldig is verlopen.”