Hertelling Flevoland op 11 en 12 april

Flevoland gaat op 11 en 12 april alle stemmen die bij de Statenverkiezingen zijn uitgebracht, opnieuw tellen. Het gaat om iets meer dan 160.000 stemmen. Op 15 april leveren de gemeenten de uitslagen in bij het centraal stembureau in Lelystad, dat de einduitslag op 16 april bekendmaakt in een openbare zitting. Op 17 april worden de nieuwe Statenleden geïnstalleerd. De zes gemeenten in Flevoland tellen afzonderlijk van elkaar, elk op een centrale locatie. Die telplekken zijn nog niet bekendgemaakt.

De Provinciale Staten hadden woensdag besloten tot een hertelling. Daarom ging de installatie donderdag niet door. Het CDA haalde in de voorlopige einduitslag vier zetels, maar moest daar uiteindelijk toch één van inleveren. De laatste restzetel ging met een miniem verschil naar DENK.

Forum voor Democratie won in Flevoland. De partij heeft acht zetels gekregen. VVD werd tweede met zes zetels.

De commissaris van de Koning in Flevoland, Leen Verbeek, had donderdag over de hertelling overlegd met de Statengriffier, de Kiesraad, het waterschap, het centraal stembureau en de zes gemeenten in de provincie.