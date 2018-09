Herstel grondwaterstand duurt nog maanden

Het duurt nog maanden voor de stand van het grondwater in Nederland weer op een normaal peil is. Waterschappen in de droogste gebieden denken dat de grondwaterstand pas volgend voorjaar helemaal is hersteld, als er in het najaar en de winter tenminste een normale hoeveelheid neerslag valt. Nederland heeft nu nog steeds te maken met een neerslagtekort, aldus de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) donderdag. Alleen in het westen is de situatie flink verbeterd.

Waterbedrijf Vitens heeft in de extreem hete en droge zomermaanden ook een aanslag op de grondwatervoorraad gedaan. Het bedrijf heeft in Gelderland en Overijssel op verschillende momenten meer grondwater opgepompt dan volgens de vergunning is toegestaan. Dat was volgens Vitens nodig omdat er anders geen water meer uit de kraan zou komen. Boeren in waterwingebieden hebben daardoor schade geleden. Die droogteschade krijgen ze extra snel uitgekeerd, heeft Vitens beloofd.

In acht waterschapsgebieden in het zuiden en oosten van het land geldt volgens de LCW nog steeds een sproeiverbod.