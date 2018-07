Herstel gesmolten asfalt Groningen duurt even

Zoals het er nu naar uitziet duurt het nog zeker tot maandagochtend voordat het wegdek op de zuidelijke ringweg van Groningen is hersteld. Met de huidige hoge temperaturen is het erg moeilijk het asfalt goed te laten uitharden, meldt Rijkswaterstaat.

Donderdagavond ging de zuidelijke ringweg van Groningen dicht, omdat het asfalt op de snelweg was losgekomen door de hitte. Het ging om de N7 tussen Euvelgunne en Julianaplein. Een gesmolten voeg was deels omhoog gekomen. De hierdoor ontstane opstaande rand was volgens Rijkswaterstaat vooral voor motorrijders erg gevaarlijk.

Vrijdagochtend ging de weg weer open, maar vrijdagmiddag bleek het asfalt opnieuw te zijn gesmolten.