Heropening horeca verloopt tot nu toe druk, maar gemoedelijk

Wie een drankje op het terras wil drinken, kan dat in alle rust doen. De sfeer op de heropende terrassen en in de café’s is rustig en gemoedelijk, aldus de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Breda, Venlo en Roermond.

In Amsterdam lopen de terrassen behoorlijk vol, maar de sfeer is volgens een woordvoerder van de gemeente „gemoedelijk”.

In Rotterdam is het erg druk, maar goed te controleren, zegt een woordvoerder van de gemeente. Wel werd de populaire Witte de Withstraat afgesloten voor auto’s. Bij de Neude in Utrecht staat een rij voor de terrassen, zegt een woordvoerder van de gemeente Utrecht. Verder is het in de Domstad redelijk rustig, er zijn nog plekken vrij op de terrassen.

Ook in Breda is het erg druk op de populaire Grote Markt en de Havermarkt. De 1,5 meter afstand wordt goed nageleefd en de sfeer is gezellig, zegt een woordvoerder van de gemeente. De gemeente handhaaft echter niet, dat is de verantwoordelijkheid van horecaondernemers zelf. Rond 15.00 uur was afhankelijk van de locatie 70 tot 90 procent van de terrassen bezet.

Ook in Venlo en Roermond is het erg druk op de terrassen. In Venlo zitten de terrasjes aan de Markt vol, maar de mensen houden zich aan de richtlijnen.

De strandpaviljoens worden goed bezocht, maar „de verwachte toestroom in massale aantallen is uitgebleven”, zegt Bas de Jong van Strand Nederland. „Vooral in Scheveningen, Hoek van Holland en Bergen is het erg druk.” De politie roept mensen op om niet meer naar Scheveningen te komen, omdat er al genoeg mensen zijn, zegt een woordvoerder van de gemeente Den Haag.

Volgens ondernemer Laurens Meyer is de sfeer in de horeca „fantastisch en gezellig”. De ondernemer heeft vijftig café’s verspreid door het land. „In Nijmegen en Groningen is het superdruk. In Breda is bijna geen stoel meer te krijgen”, zegt Meyer.