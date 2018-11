Heropende moordzaak: doelwit was gewaarschuwd

Drugscrimineel Robert Sengers die in 2004 werd doodgeschoten in zijn auto op een parkeerplaats in Esbeek (Noord-Brabant) was voor zijn dood gewaarschuwd dat hij gevaar liep. „Hij heeft mij verteld dat hij een tip had gekregen dat hij op een lijst stond om geliquideerd te worden”, vertelde zijn vader maandagavond in het regionale opsporingsprogramma Bureau Brabant.

Sengers werd maandag 8 september 2004 vermoord. De politie heeft het onderzoek naar zijn dood heropend omdat een DNA-spoor op de scooter van de schutter met de verbeterde technieken mogelijk tot een doorbraak leidt. Er is bovendien een beloning van 15.000 uitgeloofd voor de gouden tip.

Eindhoven Robert Sengers was bekend vanwege de handel in drugs. Hij woonde in Neerpelt (België) in de villawijk waar ook de vermoorde criminelen Sam Klepper, John Mieremet en Marco Eijk woonden.

Sengers was bevriend met Marco Eijk die in hetzelfde jaar om het leven werd gebracht en de recherche houdt er rekening mee dat beide moorden met elkaar te maken hebben, maakte de politie bekend.