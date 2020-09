Heronderzoek moordverdachte die loog tegen psychiaters

Een 28-jarige man uit Hengelo die toegeeft dat hij in de kerstnacht vorig jaar een vrouw in Hengelo heeft vermoord, moet eerst opnieuw voor onderzoek naar het Pieter Baan Centrum (PBC) voordat de rechtbank een oordeel kan vellen. Reden is dat hij bij een eerder onderzoek bij het PBC nauwelijks heeft meegewerkt en antwoorden op testen heeft verzonnen. Dat laatste verklaarde hij dinsdag bij de behandeling van de zaak bij de rechtbank in Almelo. V. zegt dat hij zich er maar weinig van kan herinneren. Bovendien dist hij volgens de rechters en de officier van justitie voortdurend andere versies van het gebeurde op: „Dat maakt het lastig te bepalen wat waar is en wat niet.”

Willem V. uit Hengelo bekent dat hij Chantal de Vries (27) uit Almelo omstreeks twee uur in de nacht van dinsdag 24 op woensdag 25 december met zeven messteken om het leven heeft gebracht. Het gebeurde op een parkeerplaats aan de rand van het Hengelose centrum. Een getuige zag V. op het slachtoffer liggen, haar broek was naar beneden getrokken. Na een worsteling tussen de twee mannen nam V. de benen. Even later belde hij het alarmnummer om te vertellen dat iemand een vrouw had neergestoken. Algauw daarna werd hij gearresteerd, zijn kleren zaten onder het bloed. Op het mes dat hij in een slootje had gegooid werden DNA-sporen van hem en het slachtoffer gevonden.

Er werden op de zitting camerabeelden vertoond die lieten zien hoe V. het slachtoffer volgde. Aanvankelijk verzette V. zich heftig om de beelden te bekijken. Na een pauze bleek hij tot rust te zijn gekomen. Op eigen verzoek kreeg hij weer handboeien om, hij was bang dat hij anders de controle over zichzelf zou verliezen. Hele stukken van het gebeurde bleven voor hem echter ‘zwart’. Op de vraag wat hem bezield had, bleef hij het antwoord schuldig, zoals hij meer vragen onbeantwoord liet. Hij ontkende de vrouw ook te hebben willen aanranden.

De psychiaters hadden aangegeven dat ze door zijn houding geen goed beeld hadden gekregen van de drijfveren en psychische gesteldheid van V.. De rechters stelden daarnaast vast dat V. tijdens de rechtszitting met weer andere verklaringen kwam dan hij eerder had afgelegd. V. zelf gaf aan dat hij graag behandeld wil worden. De rechters en de officier van justitie vroegen zich echter af waarvoor. „U wilt er niet over praten wat er in uw hoofd speelt, u laat niet het achterste van uw tong zien, waardoor wij ons afvragen wie u werkelijk bent en wat u mankeert.”