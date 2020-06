Heroïnelijn van Maastricht naar Oostende opgerold

De Belgische politie heeft in samenwerking met Nederlandse collega’s een koeriersdienst opgerold die vooral heroïne maar ook cocaïne vanuit Maastricht naar Oostende vervoerde en aan de man bracht.

De afgelopen dagen zijn in Maastricht de twee organisatoren en een koerier opgepakt, meldt het parket in Brugge maandag. Hierbij werd 11 kilo heroïne en 61.300 euro cash in beslag genomen. De Belgische justitie vraagt Nederland de drie verdachten over te leveren.

In Oostende en omgeving werden tien huiszoekingen uitgevoerd bij dealers en/of bendeleden, waarbij een lokale pion werd opgepakt met 204 gram heroïne. In totaal werden in en rond de Vlaamse havenstad 19 verdachten gearresteerd, van wie er 11 zijn voorgeleid. Tien van hen zijn vastgezet, de elfde is onder strikte voorwaarden vrijgelaten.

De Belgische recherche kreeg medio vorig jaar signalen van de drugslijn, waarop de organisatie in kaart werd gebracht. Van de acht drugskoeriers is volgens het parket een deel minderjarig. Het klantenbestand in Oostende en omstreken bleek uit meer dan tweehonderd mensen te bestaan.

Bij de actie is samengewerkt met de Nederlandse politie. In België werden tijdens de operatie twee mannen aangetroffen die niet waren teruggekeerd van detentieverlof. Zij zijn teruggebracht naar de gevangenis in Brugge.