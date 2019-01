‘Heroïnefamilie’ ontkent, weet niks of zwijgt

Vijf broers van een Haagse familie en hun zwager die heroïne zouden hebben vervaardigd en verhandeld of daarbij betrokken waren, lieten maandag in de rechtbank in Den Haag weinig los over de verdenkingen tegen hen. Ze ontkenden, herinnerden zich het niet of beriepen zich op hun zwijgrecht. Ze staan de komende dagen samen met zes andere verdachten terecht.

Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de meesten deelname aan een criminele organisatie. Twee anderen wordt verweten dat ze de drugsbende hielpen door chemische stoffen te leveren die nodig zijn voor de productie en door valsheid in geschrifte. Het gaat om een legale grondstoffenhandelaar uit Oosteind en een vrouw uit Den Haag die documenten aanpaste.

De familie van Turkse komaf dreef tuinbouwbedrijven, met locaties in Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Pijnacker en Maasdijk. Overdag was personeel bezig met komkommers, paprika’s en courgettes. ’s Avonds en ’s nachts zou de bende honderden kilo’s heroïne hebben gemaakt.