Hernen viert 50-jarig bestaan tv-serie Floris

Ridderserie Floris bestaat een halve eeuw. Zaterdag is het precies vijftig jaar geleden dat de eerste aflevering werd uitgezonden. In Kasteel Hernen, waar de aflevering werd opgenomen, wordt uitgebreid stilgestaan bij het jubileum.

Floris debuteerde op 5 oktober 1969 op de Nederlandse televisie en werd direct een succes. Na enkele weken keken al meer dan drie miljoen mensen naar de avonturen van Floris van Rosemondt (een rol van Rutger Hauer) en zijn rechterhand fakir Sindala (Jos Bergman). De serie, die twaalf afleveringen telde, betekende de grote doorbraak van de afgelopen zomer overleden Hauer.

Nog altijd is Floris populair, zo bleek in juli nog toen er een uitzending vanwege het overlijden van Hauer werd herhaald op NPO 1. Ruim 609.000 mensen bleven er voor thuis. Dat was echter niet genoeg reden om de complete serie weer uit te zenden. Wel werd Floris digitaal herhaald op themakanaal NPO Extra.

In het Gelderse Hernen kunnen bezoekers zaterdag zien waar welke scènes gefilmd zijn. Ook komen enkele gastacteurs zoals Jack Horn (de Nar) en Carola Gijsbers van Wijk (Isabella) langs. Jaap Kooimans, auteur van het boek ‘Floris, het complete verhaal achter de succesvolle televisieserie’, geeft twee lezingen.