Hermitage viert tienjarig jubileum

De Hermitage in Amsterdam bestaat woensdag tien jaar. Om dat te vieren nodigt het museum aan de Amstel iedereen die dit jaar tien jaar is getrouwd of als partner is geregistreerd uit voor een ontvangst om 10.00 uur in het museum. Champagne en appeltaart staan klaar.

Onder de aanwezigen worden twee gratis vliegtickets verloot naar St.-Petersburg waar de oorspronkelijke Hermitage staat. Ze moeten wel een officieel bewijs van huwelijk of partnerschap kunnen tonen.

Op 19 juni 2009 ging de Hermitage Amsterdam open in het gebouw Amstelhof. Sindsdien zijn er zestien grote tentoonstellingen georganiseerd met kunst uit de Petersburgse Hermitage-collectie van ruim drie miljoen objecten.

Vanaf 14 september zijn er juwelen en accessoires te zien die ooit werden gedragen door de Russische high society. Nu is er nog tot eind augustus De Schatkamer!, een soort encyclopedisch overzicht van wat de mens aan kunst en cultuur voortbracht.