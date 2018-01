Hermitage trekt half miljoen bezoekers

Museum De Hermitage in Amsterdam heeft in 2017 maar liefst 503.000 bezoekers getrokken. Het afgelopen jaar is daarmee een van de succesvolste geweest sinds de opening in 2009. De Hermitage had dan ook twee enorme kassuccessen: ‘Hollandse Meesters uit de Hermitage’ en ‘1917. Romanovs en Revolutie’.

Laatstgenoemde expositie raakte veel mensen door het persoonlijke verhaal over het einde van de laatste Russische tsarenfamilie. ‘Hollandse meesters uit de Hermitage; oogappels van de tsaren’ is nog tot eind mei te zien. De Hermitage in Sint-Petersburg leende meer dan zestig Hollandse meesters uit, die in vroeger tijden met name door de tsaren zijn verzameld, waaronder alleen al zes Rembrandts. Ze zijn veelal voor het eerst sinds hun vertrek naar Rusland weer ‘thuis’.

De Hermitage Amsterdam trok in 2015 en 2016 respectievelijk 457.000 en 468.000 belangstellenden.

Aan de succesverhalen van de musea in ons land komt maar geen eind. Het Zaans Museum heeft in 2017 ook een recordaantal bezoekers verwelkomd, liet het dinsdag weten. In twee jaar verdubbelde het aantal belangstellenden van 70.000 naar bijna 143.000. In 2016 opende het Zaans Museum drie locaties op de Zaanse Schans: een wevershuis, kuiperij en vissershuisje. Daarin tonen vrijwilligers in authentieke streekdracht oude Hollandse ambachten.

De Museumvereniging zei eerder dat musea door de jaren heen steeds ondernemender zijn geworden. Ondanks teruglopende subsidies lukt het ze om met aansprekende tentoonstellingen te komen en een breed publiek te boeien.

Ook het aantal houders van de Museumkaart blijft groeien. Het zijn er nu 1,35 miljoen.