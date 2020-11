Hermitage heropent met middeleeuwse tentoonstelling over ridders

De Hermitage in Amsterdam heropent donderdag de deuren met een nieuwe tentoonstelling over Romanovs en ridders, nadat het museum de afgelopen weken moest sluiten vanwege de coronamaatregelen. ‘Romanovs in de ban van de ridders’ doet de middeleeuwen herleven en is de eerste familietentoonstelling van het museum.

De tentoonstelling vertelt over tsaren en ridders aan de hand van meer dan 250 objecten uit de collectie middeleeuwse kunst van museum de Hermitage in Sint-Petersburg. Blikvangers van de expositie zijn onder meer achttien volledige harnassen uit de collectie van tsaar Nicolaas I, waaronder dat van keizer Karel V en een ongeveer vijftig kilo wegend Duits toernooiharnas uit circa 1500.

Ook is er aandacht voor de hoofse liefde, de bewondering van een ridder voor een onbereikbare vrouw. Daarnaast zijn tal van kostbare kunstvoorwerpen en snuisterijen te bezichtigen, zoals een vergulde reliekenkist uit Limoges uit circa 1200 met scènes uit het Nieuwe Testament.

Het verhaal over de keizerlijke Romanov-familie en ridders is ontworpen voor het hele gezin. Zo is er een drakenspeurtocht met hoorspel voor kinderen vanaf zes jaar, en is er voor jongeren vanaf vijftien jaar een hashtag-tour waarin tv-persoonlijkheid Tim Hofman enkele topstukken verbindt aan populaire thema’s van nu.

De expositie is vanaf donderdag 19 november tot in de zomer van volgend jaar te zien.