Hermien na omzwervingen in koeienrusthuis

Koe Hermien heeft na haar wekenlange zwerftocht in de bossen van het Overijsselse Lettele een plaatsje gekregen in het koeienrusthuis. Het dier dat in december aan het slachthuis wist te ontsnappen en pas zondagavond werd gevangen, staat sinds maandag in de stal bij Stichting De Leemweg in Oldeberkoop.

Hermien gaat daar genieten van een onbezorgde oude dag, net als haar maatje Zus, de koe die er tegelijk met Hermien vandoor ging. Zus was al snel gevangen, maar Hermien genoot tot zondagavond van haar vrijheid. Een inzamelingsactie van de Partij voor de Dieren zorgt ervoor dat er de twee koeien vanaf nu een onbezorgd leven kunnen hebben in het koeienrusthuis.

De Partij voor de Dieren kocht al eerder stier Bikkel en koe Sjoerdje vrij. In de Leemweg verblijven nu 47 koeien, het rusthuis is daarmee wel vol, zegt Bert Hollander van de Stichting De Leemweg die constateerde dat Hermien er goed uitzag en al vrij snel aan het hooi begon dat voor haar klaarstond.