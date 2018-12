„Herkenning Staatsliedenbuurt niet waar”

In het proces rond de dubbele liquidatie in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt is opnieuw een getuige opgestaan die zegt dat een cruciale verklaring van het destijds beoogde doelwit Benaouf A. niet klopt. A. heeft altijd beweerd dat hij een van de terechtstaande verdachten ten tijde van de schietpartij heeft herkend. Volgens de getuige, Mohamed H., heeft A. tegen hem gezegd dat dat een leugen is.

H. kwam deze week plotseling met deze onthulling tijdens een zitting in zijn eigen strafzaak. H. is verdachte in een andere liquidatiezaak. Hij is vrijdag in allerijl naar de extra beveiligde zittingszaal op Schiphol gebracht, om daar als getuige over zijn beweringen te worden ondervraagd. Hij hield voet bij stuk: Benaouf A. heeft hem verteld dat hij verdachte Anouar B. helemaal niet heeft herkend. Hij zou zijn naam bij de politie hebben genoemd in de hoop dat daardoor andere namen zouden komen bovendrijven. Vrijdag bepaalde het hof dat A. maandag zelf moet komen getuigen, om te reageren op het verhaal van H.

Een van de grote vragen rond de bewering van getuige H. is waarom hij er nu pas mee komt. A. zou hem al in 2015 hebben toevertrouwd dat hij de boel had bedonderd. A. is veroordeeld voor een moord in Antwerpen, waarop de moorden in de Staatsliedenbuurt eind 2012 een reactie zouden zijn geweest. A. wist toen op het nippertje aan de kogelregen te ontsnappen. Twee jonge mannen die met hem in de auto zaten, kwamen om het leven. Anouar B. (38) en Adil A. (30) zijn beiden tot levenslang veroordeeld voor hun aandeel in het geweld.

Eerder deze week werd een getuige aan de tand gevoeld die beweerde dat hem grote bedragen zijn geboden om ten nadele van Benaouf A. te verklaren. Mohamed H. zei dat hij is betaald noch bedreigd.

Maandag hoopt het Openbaar Ministerie met de strafeisen in de zaak te komen.