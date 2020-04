Herkenbosch vlagt als dank voor hulp

Heel Herkenbosch vlagt vrijdag om iedereen te bedanken die de afgelopen dagen heeft klaargestaan om de geëvacueerde inwoners te helpen. De gemeente Roerdalen spreekt van een leuk initiatief, bedacht door inwoners van Herkenbosch.

Het Limburgse dorpje werd in de nacht van dinsdag op woensdag ontruimd vanwege rook en koolmonoxide die afkomstig waren van de brand in de naburige Meinweg. Pas donderdagmiddag konden de 4200 inwoners terug naar huis. Ze vonden tot die tijd onderdak bij familie of kennissen, of in enkele sporthalen in omliggende dorpen.

„Heel Herkenbosch vlagt! Kunnen jullie dat posten op jullie Facebookpagina?”, roept de gemeente inwoners vrijdag op. „Natuurlijk! Als inwoners zelf zoiets moois bedenken om iedereen te bedanken, werken wij hier graag aan mee. Delen helpt!” Op Facebook staan berichten als „Blij om weer terug te zijn in ons dorp!” en: „Bedroefd dat onze Meinweg zoveel heeft geleden.”

De brand was vrijdagochtend nog steeds onder controle, zei een woordvoerder van de brandweer. Wel vliegen blushelikopters nog boven het Nationaal Park om de kurkdroge ondergrond nat te houden. Het nablussen van de brand in de Meinweg kan nog dagen duren, aldus de brandweer. Vrijdagochtend om 06.30 uur brak er ten noorden van de Meinweg een bosbrand uit aan de Duitse grens bij Swalmen. De brandweer had die snel onder controle.