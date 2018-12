Herkansing voor miljoenenclaim van drugsbende

Het Openbaar Ministerie (OM) krijgt een herkansing voor de miljoenenclaim tegen de drugsbende van de vermoorde Eindhovenaar Aran de Jong. Het gerechtshof heeft dat bepaald in het hoger beroep van het OM tegen de afwijzing van de claim door de rechtbank in Den Bosch.

De rechtbank vond dat de officier van justitie nalatig is geweest in de berekening van de criminele winst van de veroordeelden. Het gerechtshof komt tot een andere slotsom en bepaalt dat de rechtbank in Den Bosch de zaak alsnog inhoudelijk moet behandelen.

Aran de Jong stond aan het hoofd van een criminele organisatie die hasj uit Pakistan importeerde en hennep en hasj naar Engeland en Italië exporteerde. Hij werd in 2012 kort voor het begin van zijn strafzaak doodgeschoten. Zes medeverdachten kregen voor betrokkenheid bij de drugstransporten celstraffen tot zes jaar.

Hun criminele winst werd steeds wisselend becijferd tot een bedrag van maximaal 23 miljoen euro.