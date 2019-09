Herinneringscentrum Oranjehotel geopend

Koning Willem-Alexander heeft het Nationaal Monument Oranjehotel in Scheveningen officieel geopend. Het is een modern herinneringscentrum in het cellencomplex waar in de Tweede Wereldoorlog 25.000 mensen om de meest uiteenlopende redenen werden opgesloten, onder wie ook kinderen. De bajes verwierf in de oorlog al de geuzennaam Oranjehotel.

De koning opende met een oud-gevangene voorgoed de poort van het originele gevangeniscomplex, waardoor het herinneringscentrum voortaan altijd vanaf de openbare weg te zien is.