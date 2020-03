Herinneringscentrum Kamp Westerbork dicht om coronavirus

Ook herinneringscentrum Kamp Westerbork sluit de deuren tot en met 31 maart. Alle geplande activiteiten en schoolbezoeken tot en met 31 maart worden per direct geannuleerd.

De herdenking van de bevrijding van het kamp, die op 12 april zou plaatsvinden, is verplaatst naar zondag 13 september. „We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk overlevenden en nabestaanden bij deze herdenking aanwezig kunnen zijn, ook uit het buitenland. Voor 13 september hebben we gekozen omdat dit een historische datum is. Op die dag in 1944 vond het laatste transport vanuit Westerbork plaats”, aldus directeur Gerdien Verschoor.

Westerbork gaat dicht nadat eerder op de dag het kabinet extra maatregelen aankondigde om de verspreiding van het coronavirus in heel Nederland tegen te gaan. Die maatregelen gelden vooralsnog tot en met 31 maart.