Herhaalde oproep ons aan de regels te houden

Met een warm en zonnig pinksterweekeinde in het vooruitzicht vragen ov-bedrijven en gemeenten ook nu weer aan Nederlanders: houd je aan de coronamaatregelen. Gemeenten en openbaar vervoerders nemen over het algemeen geen grote extra maatregelen bovenop de al een tijd lang geldende. Wel herhalen onder meer de Nederlandse Spoorwegen, de Haagse vervoerder HTM, de Rotterdamse RET en het Amsterdamse GVB de dringende oproep: reis alleen met het ov als het echt moet.

De NS blijft het zeggen: treinen zijn voor mensen met essentiële beroepen. Dat betekent zorgmedewerkers, mantelzorgers, vakkenvullers en andere mensen voor wie reizen met de trein echt noodzakelijk is. „Blijf thuis, de trein is even geen uitje. Dit geldt ook voor de bussen die rijden tijdens werkzaamheden aan het spoor. Ga goed voorbereid op reis en plan uw reis kort voor vertrek.”

Met Hemelvaartsdag, vorige week donderdag, trokken veel mensen naar parken en stranden, waardoor het op veel plekken te druk werd. De politie moest daarom op meerdere plaatsen ingrijpen. Toch zei burgemeester Hubert Bruls eerder deze week al namens de Veiligheidsregio’s: het is aan mensen zelf zich aan de coronaregels te houden. „Wij treden alleen op bij excessen. Als mensen op grote schaal niet willen luisteren of er problemen zijn met de openbare orde, dan grijpen wij in.”

De kust is een trekker met dit soort dagen. De gemeente Den Haag neemt vooralsnog geen andere maatregelen dan die al een aantal weken geleden genomen worden. Er is, zoals al een tijd, beperkte parkeergelegenheid. Mensen uit de regio die naar het strand willen, kunnen dan op de fiets of lopend komen. Mensen die van verder weg komen, worden daarmee ontmoedigd. De Haagse vervoerder HTM vraagt mensen opnieuw verantwoord op reis te gaan, „want het ov is niet voor een uitje. Geef elkaar de ruimte in de bus, tram en op de halte en reis alleen als dit noodzakelijk is. We doen het samen!”, zo vermeldt de website.

De kust van Hoek van Holland is eveneens in trek de afgelopen tijd. De Rotterdamse RET adviseert daarom ook nu weer: reis alleen als het echt nodig is en als je ziet dat het voertuig te vol is, wacht dan op een volgend voertuig. Ook Limburg trok de afgelopen weekeinden en met Hemelvaart veel mensen. Traditioneel komen veel Duitsers naar Venlo en Roermond om er te winkelen en recreëren. Ook hier zijn handhavers alert of mensen zich aan de regels houden, maar ook zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio te vertrouwen „op het gezonde verstand van mensen”.