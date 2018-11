Herfst was zonnig, zacht en droog

De meteorologische herfst (1 september tot 30 november) zit er bijna op. Volgens Weerplaza was het de op vier na droogste herfst sinds het begin van de metingen (in 1901). Ook was het ruim een halve graad ’te’ warm. Bovendien was de herfst nog nooit zo zonnig als dit jaar. De droogste herfst was in 1953.

Ook de zomer was al zeer droog en warm. Normaal gesproken valt er in de herfstmaanden ruim 240 millimeter regen. Dit jaar was dat minder dan de helft. Verder was het gemiddeld 11,2 graden, terwijl 10,6 normaal is.

De meteorologische herfst kende twee landelijk zomerse dagen: één in september en een record-late op 13 oktober. Op 6 november werd het in De Bilt 19,0 graden: niet eerder is op die locatie zo’n hoge temperatuur in de laatste herfstmaand gemeten, aldus Weerplaza.