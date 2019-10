Herfst tot nu toe natter dan normaal

De herfst is tot dusverre een stuk natter verlopen dan gewoonlijk. Landelijk viel gemiddeld 164 millimeter regen, tegen 121 normaal, zo meldt Weeronline. Vooral de kletsnatte eerste weken van oktober zorgen voor die hoge neerslagsom. Zo viel in Alkmaar op 9 oktober liefst 76 millimeter, slechts 15 millimeter minder dan normaal in een hele maand in de regio valt. September kende een gemiddelde neerslagsom.

Het natte verloop van de herfst betekent goed nieuws voor de droogte in delen van Nederland. Door de regenbuien stijgt het lage grondwaterpeil in het oosten en zuiden. Toch zijn er nog veel relatief natte maanden nodig om de grondwaterstand weer op peil te krijgen. Overigens verliep de herfst vorig jaar een stuk droger, met slechts 66 millimeter neerslag.

Deze herfst sneuvelde voor het eerst in ruim een jaar tijd een kouderecord in De Bilt. Op 6 oktober steeg het kwik tot maximaal 9,6 graden. Nooit eerder bleef het zo koud op die datum. De laatste keer dat daarvoor een kouderecord werd gevestigd, dateert van 23 september 2018. Tegenover dat ene kouderecord kende 2019 liefst 13 warmterecords.

Wat betreft temperatuur en aantal zonuren verloopt de herfst tot dusverre normaal. De temperatuur komt met 13,8 graden 0,1 hoger uit dan gemiddeld. De zon scheen landelijk zo’n 194 uur, tegen 200 uur normaal.