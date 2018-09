Herfst begint met vorst aan de grond

De eerste nachtvorst na de lange zomer is een feit en volgens Weeronline is dat vroeg voor de tijd van het jaar. Op weerstation Twenthe (op het vliegveld bij Enschede) daalde de temperatuur de afgelopen nacht naar min 0,3 graden.

Voor weerkundigen is zaterdag de herfst begonnen. Sinds 1971 is op deze eerste dag van de meteorologische herfst slechts één keer eerder grondvorst waargenomen. Dat was in 2012 met min 0,4 graden, ook op weerstation Twenthe.

Gemiddeld genomen is 12 september de dag met de eerste keer grondvorst in ons land. Vorig jaar was het op 9 oktober zover.

Dit weekend verwacht Weeronline een periode met fraai nazomerweer met veel zon en maxima die geleidelijk stijgen naar 25 graden. Ook de nachten worden langzaamaan minder fris, waardoor het voorlopig niet nog een keer tot vorst aan de grond komt.