Herdenkingsdag slavernijverleden nu ook in Canon van Nederland

Keti Koti, de dag waarop wordt herdacht dat de Nederlandse slavernij op 1 juli 1863 wettelijk is afgeschaft, is opgenomen in het landelijk Canonnetwerk en maakt daardoor nu deel uit van de Canon van Nederland, het chronologische overzicht van de geschiedenis van Nederland.

Dit maakte Linda Nooitmeer woensdag bekend in haar speech tijdens de herdenking van het slavernijverleden in het Oosterpark in Amsterdam. Nooitmeer is voorzitter van het kenniscentrum Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) .

„Dit is een belangrijke mijlpaal”, sprak ze. „Het is zowel de aanvaarding als de bevestiging dat het trans-Atlantisch slavernijverleden een gedeeld verleden is en dat dit onderdeel is van de Nederlandse geschiedenis.”

Keti Koti is geselecteerd voor het Canonnetwerk omdat het een belangrijk verhaal verbeeldt van het zogeheten Canonvenster Slavernij.

Het Canonnetwerk is een samenwerkingsverband van musea en gedenkplekken door heel Nederland om de veelzijdigheid van de Nederlandse geschiedenis voor het voetlicht te brengen. De samenwerking is een initiatief van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, waar de overzichtspresentatie van de Canon van Nederland te zien is.

Ruim een week geleden werd al bekend dat de Canon van Nederland is vernieuwd. Een commissie herzag de Canon, waarbij tien van de vijftig vensters werden vervangen en teksten van een aantal bestaande vensters werden aangepast.