Herdenkingen voor geëxecuteerde gevangenen Woeste Hoeve

Op verschillende plaatsen in het land worden dit weekeinde de 263 slachtoffers herdacht, die op 8 maart 1945 door de Duitse bezetters werden doodgeschoten. De executie was een vergelding voor een onbedoelde aanslag van het verzet op de auto van Hanns Rauter, de baas van de SS in Nederland. Rauter bleef in leven, maar zijn chauffeur en een andere Duitse officier kwamen om.

Een verzetsgroep uit de buurt van Apeldoorn wilde een Duitse vrachtwagen veroveren voor een klus. Tussen Arnhem en Apeldoorn reed veel Duits vrachtverkeer. In de nacht van 6 op 7 maart verstopten verzetsmensen zich in de bossen bij Woeste Hoeve. Toen zij een zwaar motorgeluid hoorden, openden zij het vuur. Het bleek echter geen naderende vrachtwagen te zijn, maar de BMW van Rauter.

De Duitsers reageerden onmiddellijk. Uit gevangenissen in Oost-Nederland werden 117 gevangenen gehaald, die op 8 maart bij Woeste Hoeve door vuurpelotons werden doodgeschoten. Ook in Amsterdam, Amersfoort, Fort De Bilt en op de Waalsdorpervlakte werden mensen geëxecuteerd. Het was de grootste massa-fusillade tijdens de oorlogsjaren in Nederland.

Bij het monument bij Woeste Hoeve is zaterdag al een herdenking, omdat de organisatie de zondagsrust wil respecteren. Elk jaar komen honderden mensen naar die herdenking. Een kleindochter van een doodgeschoten verzetsman spreekt. De herdenking bij Woeste Hoeve is van oudsher in de eerste plaats bedoeld voor nabestaanden. Daarom zijn ook bij de 75e keer geen hooggeplaatste sprekers uitgenodigd, aldus de organisatie.

Zondag is er bij het Rauterkruis op de Waalsdorpervlakte een herdenking voor de 38 mannen die daar werden doodgeschoten. Kamp Amersfoort herdenkt zondag de 49 verzetslieden die op 8 maart in alle vroegte plotsklaps naar de executieplaats in het kamp werden gebracht.