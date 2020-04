Herdenkingen op Grebbeberg en Ereveld Loenen online

De militaire herdenking op de Grebbeberg en de herdenking op het Nationaal Ereveld in Loenen op 4 mei zijn dit jaar alleen via internet of op televisie te volgen. Beide erevelden zijn op 4 mei gesloten om de opnames mogelijk te maken, aldus de Oorlogsgravenstichting.

Eerder werd al bekend dat de herdenking op de Dam in Amsterdam met een klein gezelschap wordt gehouden. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima, premier Rutte en enkele anderen zullen wel aanwezig zijn.

De plechtigheid op de Grebbeberg in Rhenen is na de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam de grootste herdenking in Nederland. Op het militaire ereveld rusten meer dan 400 militairen die langs de Grebbelinie sneuvelden in de meidagen van 1940. Bovendien liggen er militairen die elders in Nederland in de meidagen zijn gesneuveld.

Het Nationaal Ereveld in Loenen omvat bijna 4000 graven van mensen die zijn gesneuveld. Het gaat om militairen en verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog en om mensen die omkwamen tijdens humanitaire of vredesmissies.