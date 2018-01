Herdenkingen, kerkdiensten en concerten

Op een groot aantal plaatsen in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant worden deze week de slachtoffers herdacht. Dat gebeurt met plechtigheden bij monumenten en ook met kerkdiensten en concerten. Een greep uit de bijeenkomsten.

In Ouwerkerk is donderdagochtend de nationale herdenking. Hier is deze keer prinses Margriet bij aanwezig in haar rol als erevoorzitter van het Nederlandse Rode Kruis. Ook minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat komt. Tijdens de herdenking houdt burgemeester Rabelink van Schouwen-Duiveland een toespraak. Na één minuut stilte en het Wilhelmus worden er kransen gelegd door hoogwaardigheidsbekleders.

Na afloop van de herdenking wordt er tijdens een symposium, georganiseerd door het Watersnoodmuseum, stilgestaan bij de verhalen van ooggetuigen en hulpverleners. Het Rode Kruis ving tijdens de ramp slachtoffers op, zorgde voor eten en drinken, verstrekte kleding, bedden, dekens, handdoeken en medicijnen en richtte noodhospitalen in. De NOS verslaat in twee rechtstreekse uitzendingen zowel de herdenking als het symposium.

Woensdagavond is er een herdenkingsconcert in de Nieuwe Kerk aan het Kerkplein in Zierikzee. Dit gaat uit van de gezamenlijke kerken op Schouwen-Duiveland. Het herdenkingsconcert wordt uitgevoerd door zo’n tachtig muzikanten van heel Schouwen-Duiveland. De organisatie is in handen van Jolanda den Boer en Jaap Everwijn. Organist Marien Stouten verleent eveneens medewerking. De aanvang van het concert is 20.00 uur.

Donderdagmorgen is er in Oude-Tonge een bijeenkomst in de hervormde kerk. Er zijn toespraken en er wordt een stille tocht gemaakt naar de begraafplaats. Basisschoolkinderen lezen daar gedichten voor. Er is een minuut stilte, gevolgd door kransleggingen.

Sirjansland, op Schouwen-Duiveland, herdenkt de slachtoffers donderdagmorgen. Om 9.00 uur is er een bijeenkomst op de begraafplaats. Daarna kunnen mensen terecht in het verenigingsgebouw.

In de hervormde kerk van De Waal, op Texel, is er donderdag een herdenkingsdienst. Die begint om 11.00 uur.

In Middelharnis is donderdagmiddag een bijeenkomst op de begraafplaats aan de Rottenburgseweg. Vanaf het wijkcentrum wordt een stille tocht gehouden naar de begraafplaats. Er worden gedichten gelezen en kransen gelegd. Ook is er een minuut stilte.

De gemeente Noord-Beveland houdt de bijeenkomsten eveneens ’s middags. Er is eerst een herdenking in de kerk in Kortgene. Daarna volgt een tocht naar de begraafplaats, waar kransen worden gelegd. Ook op de begraafplaats in Kats is er een kranslegging.

Dezelfde middag is er een herdenking in het Zeeuwse Nieuwerkerk. Belangstellenden lopen van het dorpshuis naar de begraafplaats. Daar wordt een minuut stilte gehouden en worden kransen gelegd. Kinderen van basisscholen lezen gedichten voor.

Ook Wolphaartsdijk houdt ’s middags een samenkomst. Van restaurant De Meerkoet lopen de bezoekers naar het watersnoodmonument. Na een kranslegging wordt er een minuut stilte gehouden. Twee basisscholen doen mee aan de bijeenkomst.

De vijfjaarlijkse herdenking in Heijningen, donderdagmiddag, is vanaf dit jaar vooral bedoeld voor inwoners van de Brabantse plaats en voor direct betrokkenen.

Donderdagavond is er een herdenkingsconcert in sporthal De Walvis in Krimpen aan de Lek. Aan het concert werken zo’n 150 muzikanten van drie orkesten uit de Krimpenerwaard mee. Het gaat om Concordia uit Krimpen aan den IJssel, fanfareorkest Lekkerkerk en Crescendo uit Krimpen aan de Lek. Er worden achtergrondbeelden getoond. Het concert is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

In Nieuwe-Tonge is er ’s avonds een herdenkingsbijeenkomst in de Dorpskerk. Aansluitend een stille tocht naar het Finlandplein. Er wordt een nieuw monument onthuld bij het al bestaande gedenkteken. Er zijn kransleggingen en er wordt een minuut stilte gehouden.

Aan de Kaaidijk in Herkingen, gemeente Goeree-Overflakkee, is dezelfde avond een herdenking. Er wordt een paneel over de ramp onthuld. Leerlingen van een basisschool dragen gedichten voor en een bewoner vertelt een persoonlijk verhaal. Er is een kranslegging en een minuut stilte.

In Stellendam maken mensen donderdagavond een stille tocht naar het watersnoodmonument aan de Brielsestraat. Er zijn kransleggingen, gedichten worden voorgedragen en er wordt een minuut stilte in acht genomen. Om 20.30 uur wordt in de hervormde kerk de Herdenkingscantate 1953-2003 van Arie J. Keijzer uitgevoerd door een projectkoor.

In Den Bommel wordt op 1 februari ’s avonds een bijeenkomst gehouden in de hervormde kerk. Daarna volgt een wandeling naar het herdenkingsmonument. Daar worden de namen van de slachtoffers voorgelezen. Na een kranslegging volgt een minuut stilte.

Daarnaast zijn er herdenkingen in onder andere Kruiningen, Stavenisse en Sint Philipsland.

In de hervormde kerk van Oude-Tonge wordt op 3 februari de Herdenkingscantate 1953-2003 van Arie J. Keijzer uitgevoerd door een projectkoor. De aanvang is om 20.00 uur.

Herdenkingsdiensten

In de gereformeerde gemeente in Nederland in Bruinisse gaat donderdag ds. A. Schultink (Rhenen) voor in een herdenkingsdienst. De dienst begint om 19.30 uur.

In de gereformeerde gemeente in Nederland in Nieuwerkerk gaat donderdag ds. J. Roos (Barneveld) voor in een herdenkingsdienst. De dienst begint om 19.30 uur.

In de gereformeerde gemeente van Oude-Tonge gaat donderdag ds. S. Maljaars (Meliskerke) voor. Aanvang: 19.30 uur.

Drama van 1953 geliefd onderwerp in boeken

Het Reformatorisch Dagblad houdt op 27 en 29 maart thema-abonneedagen over de ramp en de Deltawerken. Op 27 maart kan op de bus worden gestapt in Meerkerk en Ridderkerk, op 29 maart in Nunspeet. Abonnees bezoeken het Watersnoodhuis in Stavenisse en krijgen een rondleiding in de Oosterscheldekering.

De afgelopen tijd zijn er diverse nieuwe boeken verschenen over de ramp. Van andere boeken kwam een herziene versie uit.

”Het water komt” is een nieuwe roman van Gerda van Wageningen. Hoofdpersoon Mimi de Roode woont op een boerderij vlak bij het dorp Nieuwerkerk. Er zijn spanningen in haar familie, maar ze vindt troost bij Antje Smit. Antje hoopt op korte termijn te gaan trouwen. Maar de ramp verandert alles. Het 224 bladzijden tellende boek kost 16,50 euro en is verschenen bij Zomer en Keuning.

De net verschenen omnibus ”De ramp van ’53” bevat drie romans. Het zijn verhalen van mensen die overvallen werden door het water en de gevolgen van de ramp. De romans die in de bundel zijn opgenomen, zijn: ”Toen de dijken braken” van Gerda van Wageningen, ”Februari” van Margreet Maljers en ”Door het water” van Ina van der Beek. Het boek van uitgeverij Zomer en Keuning telt 608 bladzijden en kost 17,50 euro.

”Ooggetuigen van de watersnood 1953” is een nieuw boek van Willem van der Ham. Het bevat de ervaringen van de burgemeester van de toenmalige gemeente Nieuwe-Tonge op Goeree-Overflakkee en vijftien anderen. Het boek, dat is verschenen bij uitgeverij Boom, telt 288 bladzijden en kost 24,90 euro.

Van het boek ”Watersnood” van Kees Slager is een herziene uitgave verschenen. Het 640 bladzijden tellende boek beschrijft de strijd in Zuidwest-Nederland tegen het water. Het belangrijkste deel gaat over de ramp van 1953. In het boek staan honderden foto’s. Het is een publicatie van Kick Uitgevers en kost 49 euro.

Het boek ”Watersnood 1953; ramp en realiteit” wordt in een herziene versie opnieuw uitgegeven. Het is geschreven door Jan Boele, Harm Jan van Rees en Jan van Vliet, telt 80 bladzijden en kost 10 euro. In de uitgave van de Stichting Publicaties Binnenwaard staan onder meer foto’s die nooit eerder zijn gepubliceerd uit Oud-Alblas, Bleskensgraaf, Molenaarsgraaf, Brandwijk, Ottoland en Wijngaarden. Het zijn onder meer foto’s van evacuaties.