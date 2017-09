Herdenkingen bij slagvelden Market Garden

Tal van herdenkingen en evenementen markeren dit weekeinde het begin van de operatie Market Garden, het slotoffensief waarmee de geallieerde landen in september 1944 een einde wilden maken aan de Tweede Wereldoorlog. Ongeveer veertig geallieerde militairen die destijds in Nederland hebben gevochten zijn overgekomen om de plechtigheden bij te wonen.

De operatie startte destijds met de landing van vele duizenden parachutisten bij Groesbeek en bij Ede. Zo’n duizend parachutisten doen zaterdag de luchtlandingen na boven de Ginkelse Heide in Ede. Op de hei is ook een herdenking, net als in tal van andere plaatsen in Gelderland en Brabant. De doorgaande weg van Ede naar Arnhem is zaterdag afgesloten vanwege de paradropping.

Zondag kunnen bezoekers een rit maken in een originele Amerikaanse Jeep langs de slagvelden rond Groesbeek. Op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek is een plechtigheid om de ruim 1750 bij de Slag om Arnhem gesneuvelde militairen te herdenken. Die herdenking trekt elk jaar meer bezoekers, wat voor opstoppingen rond het Gelderse dorp zorgt.