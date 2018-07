Herdenking voor verbrande varkens in Erichem

Zo’n honderdvijftig actievoerders hebben vrijdagavond in het Gelderse Erichem in de Betuwe een minuut stilte gehouden voor de ruim 20.000 varkens, die precies een jaar geleden omkwamen door een stalbrand. De herdenking was tegelijkertijd een demonstratie tegen de plannen van varkensboer Adriaan Straathof om De Knorhof te herbouwen en nog groter te maken.

De stalbrand was een van de grootste die ooit in Nederland heeft gewoed. Sinds de brand op 27 juli vorig jaar hebben zowel de sector als de brandweer nieuwe plannen gemaakt om stalbranden aan te pakken. De eigenaar van De Knorhof heeft in Duitsland een beroepsverbod gekregen. Diverse politieke partijen willen dat Nederland hem ook zo’n verbod oplegt.

De herdenking was georganiseerd door de Partij voor de Dieren en dierenrechtenorganisaties Burning Souls en Animal Rights. Er kwamen wat minder demonstranten opdagen dan zich hadden aangemeld, mogelijk door de hitte. „Maar wat stelt dat voor? Wij zijn nog heel wat beter af dan dieren die met deze dagen opgesloten zitten in veel te krappe stallen”, aldus Joop de Jonge van de PvdD in Buren.