Herdenking van laatste transport vanuit Kamp Vught

Bij Nationaal Monument Kamp Vught worden vrijdag de laatste transporten vanuit het kamp in 1944 herdacht. In de nacht van 5 op 6 september, nu 76 jaar geleden, zetten de Duitsers nog 3000 gevangenen op transport naar concentratiekamp Sachsenhausen. Van deze groep haalde meer dan de helft het einde van de Tweede Wereldoorlog niet.

In september 1944 bevrijdden de geallieerden het zuiden van Nederland. De Duitsers trokken zich bij hun nadering ijlings terug en ontruimden onder meer Kamp Vught in Noord-Brabant, het SS-concentratiekamp dat in 1943 was geopend omdat de kampen in Amersfoort en Westerbork vol zaten. In Vught verbleven behalve Joden veel politieke gevangenen en verzetsstrijders.

De herdenking vrijdagmorgen is openbaar, maar bezoekers moeten zich wel aan de coronaregels houden. Een stille tocht vertrekt vanaf het raadhuis in Vught naar het Sachsenhausen-monument in het Reeburgpark. Daar spreekt onder anderen minister van Staat Piet Hein Donner, president van de Oorlogsgravenstichting. Er is gelegenheid om bloemen te leggen bij het monument, aldus de organisatie.