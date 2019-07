Herdenking Srebrenica met 33 witte ballonnen

De moord op ruim 8000 moslimmannen en -jongens in Srebrenica wordt donderdag herdacht in Den Haag. Op 11 juli is het 24 jaar geleden dat de enclave Srebrenica onder de voet werd gelopen door de troepen van de Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic. Daarna volgde een massaslachting onder de mannelijke bevolking.

De jaarlijkse herdenking wordt voor de zevende keer voorafgegaan door de Marš Mira, een vredesmars van Wassenaar naar Den Haag, met een symbolische lengte van 11 kilometer. De honderden mensen die worden verwacht bij de herdenking in Den Haag worden toegesproken door advocaat Jan-Willem de Haan, die tientallen overlevenden van de volkerenmoord heeft bijgestaan, een dochter van een van de overlevenden en Aldin Sahbazovic, een Bosnische imam in Nederland.

De herdenking eindigt met het oplaten van 33 witte ballonnen met de namen van de slachtoffers die het afgelopen jaar gevonden zijn. Zij worden donderdag begraven in het herdenkingscentrum in Potocari.