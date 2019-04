Herdenking op Ereveld Loenen wordt intiemer

De jaarlijkse dodenherdenking op het Nationaal Ereveld Loenen krijgt weer een intiemer karakter. De laatste jaren was de bijeenkomst erg ,,groot'' geworden, zegt een woordvoerster van de Oorlogsgravenstichting, beheerder van het ereveld. ,,We willen de herdenking weer dichter bij de nabestaanden van de bijna 4000 overledenen op de begraafplaats brengen.''

Sinds 2016 was Loenen op 4 mei het toneel van het zogenoemde Ereveld vol Leven. Bij vierhonderd graven stond tijdens de herdenking een leeftijdgenoot van de dode om duidelijk te maken hoe jong veel slachtoffers nog waren. De nieuwe herdenking, die ook op tv werd uitgezonden, trok duizenden belangstellenden.

Maar de bedenkers van Ereveld vol Leven kregen ruzie en sleepten elkaar voor de rechter over het eigendomsrecht op het idee. Die bepaalde dat niemand het concept mag gebruiken zonder toestemming van beide bedenkers. ,,Het werd een wespennest'', aldus de Oorlogsgravenstichting. ,,Daar wilden we niet meer bij horen. Herdenken gaat niet over ruzie maar over het eren van je doden.''

Uit gesprekken met nabestaanden in de eerste maanden van dit jaar bleek dat zij de intimiteit van vroeger misten. In de nieuwe herdenking Eerbewijs is op verzoek van nabestaanden tevens een ruime plaats ingeruimd voor de slachtoffers van de oorlog in voormalig Nederlands-Indië. Die krijgen op 4 mei elders in Nederland weinig aandacht. ,,In Loenen rusten slachtoffers van de oorlog daar. En de Oorlogsgravenstichting beheert op Java zeven erevelden waar in totaal 25.000 doden liggen. Voor elk Javaans ereveld staat in Loenen een kruis.''

Bij de zeven kruizen in het Loenense bosgebied zal op 4 mei het Indische Onze Vader worden gezongen. Ook wordt Het lied der achttien dooden van Jan Campert voorgedragen, omdat zeven van de achttien bezongen helden op het ereveld liggen. Defensieminister Ank Bijleveld is bij de herdenking in de kapel in Loenen.