Herdenking MH17-ramp dit jaar digitaal

De herdenking van de vliegramp met de MH17 vindt dit jaar door de coronacrisis in aangepaste vorm plaats. Nabestaanden komen vrijdag niet bij elkaar in het herinneringspark in Vijfhuizen (Haarlemmermeer) en de herdenking is uitsluitend digitaal te volgen.

De enige aanwezigen in het park zijn de bestuursleden van Stichting Vliegramp MH17. Zij komen samen bij het monument, waar voorzitter Piet Ploeg een toespraak zal houden. De andere bestuursleden lezen daarna de namen van de slachtoffers voor. De NOS zendt de herdenking vanaf 14.00 uur uit via een livestream.

Vorig jaar woonden naar schatting 1200 mensen de herdenking bij, niet alleen nabestaanden maar ook betrokkenen bij de nasleep van de ramp. Vlucht MH17 werd op 17 juli 2014 boven het oosten van Oekraïne uit de lucht geschoten. Alle 298 inzittenden, waaronder bijna 200 Nederlanders, kwamen om het leven. Volgens internationaal onderzoek was de Buk-raket waarmee het vliegtuig is neergeschoten, afkomstig van een Russische militaire basis.

Op de extra beveiligde rechtbank op Schiphol begon in maart het strafproces tegen vier verdachten van het neerschieten van MH17. Vorige week werd bekend dat Nederland Rusland voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) daagt vanwege zijn rol in het neerhalen van het vliegtuig.