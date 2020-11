Herdenking met lichtjes voor doodgeslagen Arnhemmer

In het Arnhemse Spijkerkwartier wordt zaterdagavond een herdenking gehouden voor de 73-jarige buurtbewoner, die vorige week woensdag door een groep jongeren op straat werd mishandeld. De Arnhemmer overleed enkele uren later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Een aantal voornamelijk minderjarige jongeren is intussen opgepakt, van wie er nog vier in de cel zitten.

De Arnhemmer werd aangevallen op de hoek van de Spijkerstraat en de Prins Hendrikstraat. De organisatoren van de herdenking vragen mensen om in die straten met een lichtje in de hand op 1,5 meter afstand van elkaar te gaan staan. Als de straten vol zijn kan de herdenking zich uitbreiden naar omliggende straten. Om 18.00 uur wordt een minuut stilte gehouden.

Een stille tocht is vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk, aldus de organisatie. Om groepsvorming te voorkomen is er ook geen centraal verzamelpunt. Deelnemers aan de herdenking wordt gevraagd een mondkapje te dragen. De bijeenkomst duurt tot 18.30 uur.

De politie is nog bezig met een onderzoek naar het geweldsincident. Het is nog niet bekend wat de aanleiding was om de Arnhemmer van zijn fiets te slaan.